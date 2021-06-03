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    الأستاذة الأذربيجانية تحصد البرونزية في جائزة جبل الطارق الكبرى للشطرنج

    ٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    جبل الطارق، 3 يونيو، أذرتاج

    حصدت اللاعبة الأذربيجانية للشطرنج الأستاذة جوناي محمدزاده البرونزية في جائزة جبل الطارق الكبرى للشطرنج للإناث.

    أفادت أذرتاج أن الأستاذة محمدزاده تعادلت في الجولة الـ11 الأخيرة مع الأستاذة بائتز الألمانية لترفع رصيدها إلى 5ر6 نقاط ما ضمن لها المركز الثالث في البطولة.

    وفازت في البطولة الأستاذة الكازاخية جانسايا عبد المالك برصيد 5ر8 نقاط فيما حصدت الفضية اللاستاذة الأوكرانية ماريا موزيجوك برصيد 7 نقاط.

    AZERTAG.AZ :الأستاذة الأذربيجانية تحصد البرونزية في جائزة جبل الطارق الكبرى للشطرنج
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