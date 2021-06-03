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    زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب فلبين

    ٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٠]

    طوكيو، 3 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 144 كم من ولاية سارانقاني وعلى عمق 129 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب فلبين
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