وزير الخارجية يستقبل رئيس مندوبية الصحة العالمية في باكو

باكو، 3 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 3 يونيو اليوم رئيسة مندوبية منظمة الصحة العالمية في باكو هانده هارمانجي.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الطرفين تبادلا وجهات نظر في اللقاء حول علاقات التعاون المثمرة بين الصحة العالمية وأذربيجان وكذلك مسائل التعاون المتعلقة بمكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المستمرة حاليا.

وذكر الوزير بايراموف أن البلد يعير أهمية كبيرة للتعاون مع الصحة العالمية مبلغا أن العام الماضي أتت عام التحديات الخطيرة امام التعاون. وتم التنويه إلى الاعمال المنفذة من قبل اربيجان في محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل البلد وكذلك المساعدات والمبادرات الصادرة عن البلد على المستوى الدولي.

وقدمت رئيسة مندوبية الصحة العالمية في باكو هارمانجي معلومات حول المشاريع التي تنفذها المنظمة في أذربيجان ومن جملتها فعاليات مراكز التدريب الإقليمية في 12 محافظة في البلد وخدمات التدريب المتنقلة المنفذة في 5 محافظات متضررة من النزاع في أذربيجان بدعم صندوق الأمم المتحدة للاسعاف الموحد وتعزيز أنظمة العمل والاسعاف للمحتاجين إلى التكنولوجيا المساعدة وسائر المجالات. وأبلغت أن المنظمة تخطط زيارة للمدير الإقليمي للصحة العالمية للمنطقة في المستقبل القريب.

واكد بايراموف على أهمية الزيارات من حيث توسيع التعاون مشيرا إلى اعارة أهمية لزيارة المدير الإقليمي للبلد. كما قدم الوزير معلومات حول اعمال إعادة البناء والانشاء والإصلاح الشاملة المنفذة في الأراضي المحررة من وطأة احتلال أرمينيا والخطط المستقبلية مع الإشارة إلى أن مشاركة الصحة العالمية وسائر مؤسسات الأمم المتحدة في مشاريع إعادة البناء والإصلاح ممكنة.

كما اجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول مجالات التعاون المحتملة بين أذربيجان والصحة العالمية.