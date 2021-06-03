باكو، 3 يونيو، أذرتاج

استضافت باكو 3 يونيو اليوم مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والروسية.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن المشاورات السياسية المنظمة بين وفدي الوزارتين برئاسة نائبي وزيري الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف والروسي أندريه رودينكو ارتكزت على المسائل المدرجة في جدول اعمال الشراكة الاستراتيجية الثنائية.

كما تبادل الطرفان وجهات نظر حول الأوضاع الراهنة والتطورات الحادثة الأخيرة في المنطقة.

وبحث الجانبان خلال المشاورات السياسية سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك أيضا.