أذربيجان: تسجيل 128 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 445 مصاب
AzerTAg.az
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
باكو، 3 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
سجلت إصابة 128 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 445 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 334 ألف و416 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 325 ألف و863 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4929 مريض منهم ويستمر علاج 3624 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و542 ألف و35 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9563 فحص طبي.
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