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    أذربيجان: تطعيم 54 ألف و988 شخص بلقاح كورونا في 3 يونيو

    ٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٥‎]

    باكو، 3 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 50 ألفا و988 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 3 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 45219 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و5769 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و418 ألف و82 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و497 ألف و993 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و920 الف و89 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 54 ألف و988 شخص بلقاح كورونا في 3 يونيو
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