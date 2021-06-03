انطلاق اجتماع رفيع المستوى للحوار العسكري الأذربيجاني التركي في باكو

باكو، 3 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

انطلق اليوم اجتماع الحوار العسكري الرفيع المستوى الثالث عشر بين أذربيجان وتركيا في باكو.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجانبين ناقشا خلال الاجتماع الوضع الحالي للتعاون الثنائي بين أذربيجان وتركيا في مجالات الأمن والعسكرية والتقنية العسكرية والطب العسكري والتعليم العسكري والصناعة العسكرية وغيرها من المجالات.

كما ناقش الطرفان آفاق التنمية ومجالات العمل الرئيسية في المجال العسكري والدفاعي.

ويذكر أن الرئيس المشترك للاجتماع من الجانب الأذربيجاني هو نائب وزير الدفاع الجنرال كريم ولييف ومن الجانب التركي هو رئيس الأركان العامة الثاني الجنرال سلجوق بايراكتار أوغلو.