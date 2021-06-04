مناقشة آفاق تطوير التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

التقى وزير دفاع جمهورية أذربيجان العقيد الجنرال ذاكر حسنوف في 3 يونيو بوفد تركي برئاسة القائد الثاني للأركان العامة لتركيا الجنرال سلجوق بايراكتارأوغلو الذي يزور بلادنا لحضور اجتماع الحوار العسكري التركي الأذربيجاني الثالث عشر رفيع المستوى.

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع وكالة أذرتاج أن الوفد التركي زار أولاً ضريح الزعيم الوطني حيدر علييف في زقاق الشرف ووضع الزهور عليه. كما قام الضيوف بوضع أكاليل الزهور والزهور في حارة الشهداء، حيث قاموا بزيارة مقابر الأبناء الأبطال للوطن الأم ومشهد الشهداء الأتراك الذين أستشهدوا في الكفاح من أجل استقلال بلادنا ووحدة أراضيها.

أشار وزير الدفاع إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على الصداقة والأخوة وقال إن أذربيجان تعمل على تعزيز التعاون مع تركيا في مجالات التعليم العسكري والتقني-العسكري من أجل زيادة قدراتها الدفاعية وهو أحد العوامل الرئيسية لضمان الاستقرار في المنطقة.

قال العقيد الجنرال ذاكر حسنوف إن الحرب الوطنية التي بدأت بهجوم مضاد تحت قيادة رئيس جمهورية أذربيجان القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف، انتهت بانتصار مجيد للجيش الأذربيجاني وتحرير أراضينا. وأطلع الوزير الضيوف على العمليات العسكرية الناجحة التي نفذها الجيش الأذربيجاني معرباً عن امتنانه لتركيا على دعمها خلال حرب الـ 44 يوماً.

وأعرب وزير الدفاع عن تهنئته للمشاركين على افتتاح الاجتماع الثالث عشر للحوار العسكري الأذربيجاني التركي رفيع المستوى في باكو وتمنى لهم التوفيق في عملهم.

هنأ الجنرال سلجوق بايراكتارأوغلو الشعب الأذربيجاني بالنصر في الحرب الوطنية وأعرب عن تعازيه لأسر الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى.

وعبر الجنرال سلجوق بايراكتارأوغلو عن ارتياحه للعلاقات الودية والأخوية بين البلدين وكذلك مستوى التعاون المثمر. وأعرب الضيف عن شكره للوفدين العسكريين الأذربيجاني والتركي على تنظيم الاجتماع المقبل في باكو.

وركز الاجتماع على آفاق التنمية والتوجهات الرئيسية للتعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول إجراء التدريبات العسكرية المشتركة بمشاركة أنواع مختلفة من القوات من جيشي البلدين، فضلاً عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.