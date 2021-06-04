كازاخستان وأذربيجان تعتمدان قانوناً حول التعاون في مجال الهجرة

نور سلطان، 4 يونيو، أذرتاج

اعتمد مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية كازاخستان قانوناً "حول التصديق على الاتفاقية بين حكومة جمهورية كازاخستان وحكومة جمهورية أذربيجان عن التعاون في مجال الهجرة".

تفيد أذرتاج استناداً إلى موقع senate.parlam.kz أن الغرض الرئيسي من الاتفاقية هو خلق أساس قانوني للتعاون الثنائي في مجال الهجرة واتخاذ تدابير مشتركة ضد الهجرة غير الشرعية.

سيتمكن الطرفان من تبادل المعلومات حول انتهاكات تشريعات الهجرة وقنوات الهجرة غير الشرعية والكيانات القانونية والأفراد العاملين في أراضي كلا البلدين والمنظمات والأشخاص المشاركين في تنفيذ الهجرة غير الشرعية، إذا لزم الأمر.

تم توقيع الاتفاقية في 14 أكتوبر 2019 في باكو.