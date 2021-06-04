التعاون العسكري التقني بين إيران وروسيا آخذ في التوسع

طهران، 4 يونيو، أذرتاج

نوقشت مسألة تعزيز التعاون العسكري التقني بين إيران وروسيا.

تفيد أذرتاج نقلا عن موقع وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء أن مناقشات جرت حول التعاون العسكري خلال اجتماع بين نائب وزير الدفاع للجمهورية الإسلامية الإيرانية حجة الله قريشي ونائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين في موسكو.

وإلى جانب آفاق التعاون العسكري بين إيران وروسيا نوقشت خلال الاجتماع قضايا الأمن الإقليمي.

وأشير إلى أنه يتعين على البلدين إقامة تعاون واسع النطاق في مجال الدفاع، فضلاً عن العلاقات السياسية والاقتصادية.