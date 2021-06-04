تقديم الفهرست "أغدام - هيروشيما القوقاز" للقراء

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

تعد أغدام من إحدى أغنى مناطق جمهوريتنا من وجهة نظر جغرافية طبيعية وأنها أرض تضم العديد من المعالم الأثرية التي تعكس تاريخ شعبنا الممتد لقرون. وبالتالي، هناك 4 معالم معمارية وأثرية ذات أهمية دولية و3 ذات أهمية وطنية و130 ذات أهمية محلية في المنطقة.

هناك نصب أوزرليك تابه في مدينة أغدام ومعلم تاريخي من القرن الرابع عشر في آثار حجرية في كنكرلي ومقبرة خان أغلو في بابراوند ومسجد جمعة ومتحف الخبز الشهير في أغدام ، آثار خاتشيندربلتي التذكاري في خاتشيندربلتي والآثار التاريخية والمعمارية مثل قلعة شاهبولاغ وكلها دمرت أثناء الاحتلال أغدام. وكانت هذه الآثار هنا أمثلة نادرة لفترات مختلفة. تم تجميع هذه الثروة المادية والروحية وإدراجها في كتاب "تصنيف الآثار الثقافية الثابتة الخاضعة لحماية الدولة في أراضي جمهورية أذربيجان حسب درجة الأهمية".

ومع ذلك، دمرت المدينة من قبل المخربين الأرمن لدرجة أن الصحفيين الأجانب يطلقون اليوم على أغدام اسم "هيروشيما القوقاز". أصبحت أغدام التي كان عدد سكانها 40 ألف نسمة في أواخر الثمانينيات "مدينة للأرواح".

أعد قسم الإثنوغرافيا وتعزيز الأدب الوطني لدى مكتبة الأطفال الجمهورية التي سميت على اسم فيريدون باي كوتشارلي فهرست مع التوصيات بعنوان "أغدام - هيروشيما القوقاز".

أخبرت المكتبة أذرتاج أن الفهرست المخصص لمجموعة واسعة من القراء يتكون من قائمة تضم 55 كتاباً موصى به. تقدم في المقدمة معلومات مفصلة عن الموضوع.

تشمل الكتب المدرجة في فهرس التوصيات مواد منشورة في الدوريات والمجموعات. كما تتاح للقراء فرصة التعرف على النص الكامل للأدبيات الواردة في الدليل. وهكذا، يحتوي الكتاب أيضاً على روابط لـ 38 كتاباً ونشرة دورية ومادة منشورة في الدوريات.

يمكنك التعرف على قائمة المراجع الموصى بها عبر الرابط التالي:

https://www.clb.az/adam-qafqazn-xirosimas-ruhlar-hri_d3180.html