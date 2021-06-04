نورسلطان تستضيف الجولة المقبلة من مباحثات أستانا حول سوريا

نورسلطان، 4 يونيو (أذرتاج)

يخطط انعقاد الجولة المقبلة في مباحثات أستانا حول سوريا بحلول نهاية يونيو الحالي في مدينة نورسلطان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الكازاخستانية ان هذا البيان جاء على لسان ميخائل بوقدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شئون بلدان الشرق الأوسط وافريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي.

يجب الذكر ان عملية استانا للسلام في سوريا انطلقت في يناير عام 2017 بمشاركة تركيا وروسيا وايران.