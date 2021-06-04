وفد برلماني اذربيجاني يلتقي رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

باكو، 4 يونيو (أذرتاج)

التقت رئيسة المجلس الوطني صاحبه غفاروفا على هامش زيارتها الى باكستان في 3 يونيو مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية اسد قيصر.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للبرلمان الاذربيجاني ان رئيس الجمعية الباكستانية اعرب عن يقينه من ان هذه الزيارة من شأنها ان تساهم في تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين مشيدا بالتعاون بين البرلمانين في اطار الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي.

لفت اسد قيصر الى ان الجمعية الوطنية تبنت في جلستها العامة اثناء الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما قرارا تدين فيه عدوان أرمينيا على أذربيجان. وهذا القرار تعبير واضح عن موقف باكستان القاطع.

كذلك تحدث رئيس الجمعية الوطنية بكل ارتياح عن العلاقات بين مجموعتي الصداقة في كلا البرلمانين واللقاءات عبر الاتصال المرئي ومستوى التعاون في اطار الدبلوماسية البرلمانية.

من جانبها أعربت صاحبه غفاروفا عن شكرها على اللقاء مشيرة الى ان العلاقات الأذربيجانية الباكستانية التي تعتمد على القيم الدينية الثقافية المشتركة وروابط الصداقة والاخوة المتينة تحمل أهمية استراتيجية أيضا. اشارت غفاروفا هنا الى دور الزيارات المتبادلة لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية باكستان الإسلامية عارف علوي في تطوير العلاقات بين البلدين.

كذلك شددت غفاروفا في حديثها عن تطوير العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين على أهمية نشاط مؤسسة حيدر علييف التي ترأسها النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا. قالت ان القيادة الباكستانية منحت السيدة الأولى مهربان علييفا وسام "هلال باكستان" الجائزة السامية لباكستان في 2015 تقديرا لاعمال الخير التي تنفذها في البلد.

أعربت غفاروفا عن شكرها للحكومة والبرلمان الباكستانيين على الدعم الحازم للموقف الاذربيجاني العادل القائم على القانون الدولي في تحرير الأراضي.

تحدثت غفاروفا عن الاعمال المقامة بعد معالجة النزاع وتحرير الأراضي الأذربيجانية مشيرة الى بدء فترة اعمال إعادة الاعمار والبناء الواسعة النطاق في الأراضي المحررة ولفتت الى الاعمال البربرية والتخريب والتدمير التي قامت بها قوات الاحتلال الأرميني. كما قالت ان أرمينيا ترفض تسليم خرائط الحقول الملغومة لعرقلة عودة النازحين الاذربيجانيين الى بيوتهم وديارهم في الأراضي المحررة فضلا عن استفزاز اعمال ترسيم الحدود وتخطيطها.

في نهاية اللقاء سلمت غفاروفا الميدالية الفخرية للمجلس الوطني الاذربيجاني لرئيس الجمعية الوطنية الباكستانية اسد قيصر على خدماته في توسيع العلاقات بين الدولتين وتطوير الصلات بين البرلمانين.

بعد اللقاء تفقد الوفد البرلماني الاذربيجاني الظروف المهيأة للنواب في المبنى الإداري للجمعية الوطنية الباكستانية وقاعة الجلسات.

كما زرع صاحبه غفاروفا واسد قيصر اشجارا في حديقة الجمعية الوطنية كنموذج الصداقة والاخوة بين البلدين.