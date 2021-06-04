وزارة الدفاع تقدم مقاطع فيديو وصور من مجمع المطار العسكري للجيش الاذربيجاني (صور وفيديو)
AzerTAg.az
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٧:٠٦]
باكو، 4 يونيو (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو عن المطار العسكري للمروحيات للجيش الاذربيجاني.
تقدم اذرتاج رابط هذا الفيديو : https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1622735287590743193.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٧:٠٣]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٥٤]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٦]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [٠٧:٤٦]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٧:٠٦]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٧:٠٣]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٦:١٠]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٥٠]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٦:١٨]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٣٨]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٨]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٢]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٦:٢٢]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٣٦]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢١]
٢٦.٠٥.٢٠٢١ [١٧:١١]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٦:٢٧]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٩]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
٣١.٠٥.٢٠٢١ [١١:٥٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٥]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
٠٢.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٥]
٠٢.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٠٠]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢١]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٠]
٣١.٠٥.٢٠٢١ [١٤:١٧]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٧:١٧]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٦:١٤]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [٠٧:٢٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك