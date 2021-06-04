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    وزارة الدفاع تقدم مقاطع فيديو وصور من مجمع المطار العسكري للجيش الاذربيجاني (صور وفيديو)

    ٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٧:٠٦]

    باكو، 4 يونيو (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو عن المطار العسكري للمروحيات للجيش الاذربيجاني.

    تقدم اذرتاج رابط هذا الفيديو : https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1622735287590743193.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تقدم مقاطع فيديو وصور من مجمع المطار العسكري للجيش الاذربيجاني (صور وفيديو)
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