باكو، 4 يونيو (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقاطع فيديو عن المطار العسكري للمروحيات للجيش الاذربيجاني. تقدم اذرتاج رابط هذا الفيديو : https://video.azertag.az/files/video/2021/2/1622735287590743193.mp4

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تقدم مقاطع فيديو وصور من مجمع المطار العسكري للجيش الاذربيجاني (صور وفيديو)

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