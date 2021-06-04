نورسلطان تستضيف المؤتمر العالمي السابع لزعماء الأديان عام 2022

نورسلطان، 4 يونيو (أذرتاج)

تم تأجيل انعقاد المؤتمر العالمي السابع لزعماء الأديان الى عام 2022. وكان من المقرر تنظيمه في يونيو هذا العام.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذا جاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الشيوخ الكازاخستاني. السبب في تأجيل انعقاد المؤتمر هو الوضع الوبائي في البلد.

سيعلن موعد المؤتمر قريبا.

يجب الذكر ان 15-16 يونيو الحالي كان موعدا محددا لانعقاد المؤتمر العالمي السابع لزعماء الأديان في نورسلطان. يعقد المؤتمر كل 3 أعوام.