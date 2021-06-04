شركة النفط الروسية "لوك اويل" تشارك في استغلال حقل الفارابي الكازاخستاني

نور سلطان، 4 يونيو (أذرتاج)

تخطط شركة النفط الروسية "لوك اويل" في التوقيع مع كازاخستان على معاهدة حول الاستغلال المشترك لحقل "الفارابي".

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشره رئيس الشركة واحد علي اكبروف.

اعلن علي اكبروف ان الشركة ستوقع في 4 يونيو معاهدة حول استغلال مجموعة حقول "الفارابي" في الجرف البحري لبحر الخزر وهو احد اكبر المشاريع الاستكشافية الجيولوجية في كازاخستان.

يجب الذكر ان رئيس الشركة قد ناقش في لقائه مع رئيس الوزراء الكازاخستاني عسكر مامين ورئيس هيأة إدارة "سامروك كازينا" آلماس ادام ساتقاليف في نورسلطان في 19-20 مايو مسائل تحقيق مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات التنقيب عن الاحتياطيات الهيدروكاربونية واستخراجها ونقلها في كازاخستان وكذلك تكرير النفط والبتروكيماويات.

كما اجرت كازاخستان محادثات مع شركة "لوك اويل" في مارس لهذا العام حول استغلال حقل "الفارابي" ويتوقع توقيع معاهدة حول انشاء مؤسسة مشتركة بين "كاز موناي غاز" الكازاخستانية ولوك اويل (الحصة الكازاخي 50.01 % والحصة الروسية 49.99 %).

يشار الى ان "الفارابي" يقع في القطاع الكازاخستاني من بحر الخزر وعمق المياه فيه يتراوح ما بين 150-500 متر والمسافة بين الحقل والساحل 100-130 متر ومساحته أكثر من 6 آلاف كلومتر مربع.