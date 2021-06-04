انطلاق سباقات جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد

باكو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

إنطلقت اليوم سباقات جائزة أذربيجان الكبرى السادسة للفورمولا واحد في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج أن 20 سائقا من 10 فرق يشارك في السباق. سيسابق السائقون في حلبة باكو من طولها 6 كيلومترات خلال ساعة.

وسينافس السائقون الأكثر شهرة في العالم - لويس هاميلتون وفيرناندو ألونسو وسيباستيان فيتيل وفالتري بوتاس وآخرون في حلبة مدينة باكو.

وان حلبة باكو منظمة على نحو يمكّن سواق سيارات الفورمولا واحد من مشاهدة المناظر الجميلة للمدينة القديمة المدرجة في قائمة التراث الثقافي لليونسكو وناطحات باكو العصرية وكورنيش باكو على شاطئ بحر الخزر بعاصمة أذربيجان خلال السباق.

مؤلف المشروع هو هيرمان تيلكه مهندس جميع مسارات الفورمولا 1 الحديثة.