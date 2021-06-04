تفاقم حدة التوتر في حدود قيرغيزستان وطاجيكستان من جديد ترفض طاجيكستان إقامة اتصالات رامية إلى حل القضية

بيشكيك، دوشنبه، 4 يونيو، أذرتاج

تفاقمت حدة التوتر في حدود قيرغيزستان وطاجيكستان من جديد.

أفادت أذرتاج عن بيان حرس الحدود القيرغيزي أن الجانب الطاجيكي دخل أراضي قيرغيزستان متعمقا قدر كيلومتر واحد في منطقة اونجو بولاق في محافظة جون آلاي في محافظة أوش قرابة الساعة 03.00 يوم 4 يونيو وركب فيها حاوية.

وأضاف أن الجانب الطاجيكي يجمع جنودا ومعدات عسكرية إلى خط الحدود.

وزاد أن قيرغيزستان تتخذ تدابير لحل الأوضاع على مستوى ممثلي حرس الحدود للبلدين غير أن طاجيكستان ترفض إقامة اتصالات رامية إلى حل القضية.

يذكر أن المشاجرة الناشبة بين الأهالي المحليين القاطنين مناطق سكنية متاخمة لحدود قيرغيزستان وطاجيكستان 29 أبريل العام الحالي أدى إلى اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود بين البلدين الأمر الذي أسفر عن مقتل 36 مواطنا قيرغيزيا وإصابة نحو 200 آخر فميا أعلنت طاجيكستان مقتل 19 مواطنا لها وإصابة 87 آخر.