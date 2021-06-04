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    بيان مشترك عن وكالة تنمية الإعلام ووكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية

    ٠٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٥‎٢]

    باكو، 4 يونيو، أذرتاج

    فرق التصوير الإعلامي التابعة لوكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية تعمل في أراضي أذربيجان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا. وتسجل الفرق الإعلامية أحوال المناطق السكنية المدمرة من قبل قوات احتلال أرمينيا في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني.

    وقعت الحافلة التي كانت تقل أعضاء الفريق الإعلامي وهي على طريق مستخدم في أراضي قرية سوسوزلوق لمحافظة كلبجار 4 يونيو اليوم في لغم مضاد للدبابات مزروعة من قبل الاحتلال الأرميني، مما أدى إلى مقتل مراسل أذرتاج محرم ابراهيموف ومصور القناة الأذربيجانية سراج أبيشوف ونائب مسؤول قرية سوسوزلوق لمحافظ كلبجار عارف علييف واصابة آخرين.

    رحم الله الشهداء ويلهم الصبر والسلوان على عائلاتهم وذويهم والشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

    عظم الله عزاءك أيها الوطن الغالي.

     

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