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    أذربيجان: تسجيل 123 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 406 مصاب

    ٠٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٢]

    باكو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 123 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 406 مصاب هذا المرض وتوفي 4 أشخاص مصابين بالفيروس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 334 ألف و539 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 326 ألف و269 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4933 مريض منهم ويستمر علاج 3337 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و551 ألف و620 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9585 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 123 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 406 مصاب
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