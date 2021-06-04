أذربيجان: تطعيم 47 ألفا و637 شخص بلقاح كورونا في 4 يونيو

باكو، 4 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 47 ألفا و637 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 4 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 42266 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و5371 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و465 ألف و719 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و540 ألف و259 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و925 الف و460 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.