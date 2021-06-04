الخارجية: تقع على عاتق أرمينيا المسؤولية كلها عن تحول المدنيين الأذربيجانيين إلى ضحايا الألغام عند تنفيذهم مهام وظائفهم

باكو، 4 يونيو، أذرتاج

وقعت حافلة كانت تقل أعضاء فريق التصوير الإعلامي على لغم مضاد للدبابات عندما كانت على طريقها في أراضي قرية سوسوزلوق لمحافظة كلبجار صباح يوم 4 يونيو عام 2021م طبقا لبيان مشترك صدر عن النيابة العامة ووزارة الداخلية. وأودى الانفجار بحياة عضوي فريق التصوير مصور قناة أذربيجان سراج ابيشوف ومراسل وكالة أذرتاج محرم ابراهيموف وكذلك مندوب السلطة التنفيذية للمحافظة عارف علييف حتفهم بجانب إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

نعزي عائلات الشهداء وذويهم بخالص التعازي سائلين الله شفاء عاجلا للمصابين.

وترفع أذربيجان رفعا مستمرا على المستوى الدولية قضية زرع أرمينيا الألغام زرعا موسعا وعشوائيا ومستهدفا في أراضي أذربيجان انتهاكا منها صارخا القانون الإنساني الدولي ومن ضمنه اتفاقيات جنيف عام 1949م.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الحادث الواقع في كلبجار يدل مرة أخرى على أن هذه الألغام مزروعة زرعا مستهدفا من قبل أرمينيا خلال مرحلة التراجع القسري عقب عمليات الهجوم المضاد لقوات أذربيجان. والهدف هو الحاق اضرار كبيرة قدر الإمكان بجانب أذربيجان وإقامة عراقيل وموانع إضافية امام الأهالي المدنيين الراغبين في العودة إلى مسقط رؤوسهم.

نذكّر بالمناسبة أن مجموعة من جنود قوات أرمينيا الاحتلالية اعتقلت عندما كانت تصنع استفزازات متضمنة زرع الغام على الطرق في المحافظة بعد أن دخلت أراضي محافظة كلبجار الأذربيجانية مؤخرا. وذلك يدل مرة أخرى على أن أرمينيا تواصل صنع تهديد خطير على حياة المجندين والمدنيين وأمنهم وبذلك تصعد حدة التوتر في المنطقة. وسلوك أرمينيا هذا ما زالت تشكل أكبر مانع أمام تحقيق السلم والأمن والتعاون في المنطقة.

وإن أرمينيا هي التي تقع عليها المسؤولية كلها عن تحول المدنيين الأذربيجانيين إلى ضحايا الألغام عند تنفيذهم مهام وظائفهم.

وندعو المجتمع الدولي لعدم غض النظر عن خرق أرمينيا التزاماتها الدولية التي تعهدت بها بما فيه سياستها زرع الألغام زرعا مستهدفا ولمطالبة أرمينيا بتنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها امام القانون الدولي.

وستتخذ أذربيجان جميع التدابير الضرورية بما فيه القانونية اللازمة من اجل توفير السلام والامن من جانبها.