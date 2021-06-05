انشاء مصادر المياه الإضافية في الأراضي المحررة من الاحتلال

ترتار، 5 يونيو، طاهر أغاممادوف، أذرتاج

تقوم شركة" الري وإدارة المياه" المساهمة بإجراء تقييم الوضع لإنشاء مصادر المياه الإضافية في أراضي مقاطعات زانكيلان ووبادلي وجبرايل المحررة.

تفيد أذرتاج أن هذا البيان جاء من نائب رئيس شركة "الري وإدارة المياه" المساهمة رفيق اصلانوف الذي قال إنه اضافة الى هذه المناطق هناك مصادر مائية اضافية في منطقة كالباجار وهناك انهار ونهر هاكاري ونهر بازار. نحاول اتخاذ تدابير لتجميع المياه هناك. لقد قمنا ببعض الأعمال من أجل ذلك ونريد تقديمه للحكومة الأسبوع القادم. من الممكن بناء خزان على نهر هاكاري. لقد أعددنا اقتراحنا لهذا الغرض. تبلغ سعة خزان خودافرين في مقاطعة جبرائيل أكثر من 1.6 مليار متر مكعب وخزان "قيز قالاسي" الذي يقع في أسفله بـ13 كيلومتراً بسعة 62 مليون متر مكعب. يمكن إنتاج 100 ميغاواط من الكهرباء في خزان "خودافرين" و40 ميغاواط في خزان "قيز قالاسي". تعتبر هاتان الخزانتان مهمتين جدا للري، حيث سيتم تحسين إمدادات المياه لأكثر من 250 ألف هكتار من خلال خزان "خودافرين" وسيتم بناء قناة جديدة بتدفق 50 متر مكعب في الثانية من خزان "قيز قالاسي". وبالتالي، وقال رفيق اصلانوف "إنه سيتم ري 12 ألف هكتار من الاراضي في منطقة جبرائيل".