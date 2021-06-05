ممثل الكرسي الرسولي في إسبانيا: جهود أذربيجان في الحفاظ على التراث الثقافي تستحق الثناء

الرباط، 5 يونيو، أذرتاج

التقى سفير جمهورية أذربيجان لدى مملكة إسبانيا، رامز حسنوف برئيس البعثة الدبلوماسية للكرسي الرسولي في هذا البلد، عميد السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا ورئيس الأساقفة برنارديتو أوسا (برنارديتو أوزا).

أفادت أذرتاج أن السفير رامز حسنوف أشار في الاجتماع إلى أن حماية القيم المتعددة الثقافات والتنوع الثقافي والعرقي هي أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة في أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام علييف. وأشاد السفير بالتعاون الوثيق بين بلادنا والكرسي الرسولي في هذا المجال وأن زيارة رئيس الجمهورية والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا إلى الفاتيكان جعلت أرضية خصبة لتنمية العلاقات بين بلادنا والكرسي الرسولي على الخط التصاعدي.

تم التأكيد على أن الدولة الأذربيجانية، ولا سيما مؤسسة حيدر علييف تنفذ مشاريع لحماية وترميم المعالم التاريخية والدينية والثقافية في أجزاء مختلفة من العالم مشيراً إلى استكمال ترميم سراديب مارسيلينوس وبيتر (العائدة إلى سنوات 100-200 ميلادي) والتي تعد من أكثر معالم المسيحية ثمناً في روما في عام 2015. وشدد على أن مثل هذه المبادرات هي مثال واضح على التزام أذربيجان بحماية التراث الثقافي ليس في أراضيها فحسب، بل في العالم أيضاً.

وأشاد رئيس الأساقفة برنارديتو أوسا بالعلاقات رفيعة المستوى بين البلدين، مشيراً إلى أنه نتيجة للعمل المنجز في أذربيجان في مجال التسامح والحوار، قام البابا فرانسيس بزيارة أذربيجان في عام 2016 ووصف أذربيجان أتناء صلاته في كنيسة العذراء مريم الأم بأنها "جسر بين الحضارات" وأشاد بجهود أذربيجان في حماية التراث الثقافي.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.