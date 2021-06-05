جنكيز عسكروف: المحكمة الأوروبية تقبل عريضة احتجاج أذربيجان على أرمينيا

باكو، 5 يونيو، أذرتاج

رفعت جمهورية أذربيجان شكوى ثانية بين الدول ضد أرمينيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

أفادت أذرتاج أن الممثل المفوض لجمهورية أذربيجان لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جنكيز عسكروف قال معلقا على الشكوى : "يشار في الشكوى إلى ان رفض أرمينيا تسليم خارطة الحقول الملغومة في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال يؤدي إلى انتهاك حقوق مواطني أذربيجان والتي تنص عليها بعض أحكام الميثاق الأوروبي حول حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن أذربيجان قد رفعت شكواها الحالية بين الدول في المحكمة الأوروبية وطلبت أن يتم النظر فيها في نفس الإجراءات مثل أول شكوى أذربيجان المشتركة بين الدول ضد أرمينيا بتاريخ 15 يناير 2021.

في نفس الوقت، إلى جانب هذه الشكوى، تم إرسال استئناف إلى المحكمة الأوروبية لاتخاذ تدابير تأمينية مؤقتة مع حمل الالتزامات على أرمينيا بتسليم خرائط الحقول الملغومة.

وجاء في رسالة الرد الواردة من المحكمة الأوروبية أن رئيس الغرفة الكبرى استعرض الشكوى وقرر اعتبارها جزءاً لا يتجزأ عن شكوى أذربيجان المشتركة بين الدول ضد أرمينيا بتاريخ 15 يناير 2021. وهكذا، تمت الموافقة على التماس أذربيجان إلى المحكمة الأوروبية.

ذكرت المحكمة الأوروبية أيضاً أن المحكمة قد نظرت في طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بالفعل في مارس 2021 وأصدرت القرار المريد للطلب.

تجدر الإشارة إلى أن أنواعاً مختلفة من الألغام والأجهزة المتفجرة الأخرى التي زرعتها أرمينيا تسببت في مقتل أو إصابة حوالي 130 شخصاً بجروح خطيرة منذ 10 نوفمبر 2020 أي منذ وقت التوقيع على البيان المشترك.

يُظهر مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم صحفيان إثر انفجار لغم مضاد للدبابات في منطقة كلبجر بأذربيجان في 4 يونيو وإصابة أربعة آخرين أن عدد ضحايا الألغام في المناطق المحررة يتزايد كل يوم. يجب على المنظمات الدولية، بما في ذلك المحكمة الأوروبية أن تولي اهتماماً خاصاً لهذه القضية.