كييف، 5 يونيو، أذرتاج

ألحقت المؤسسة التي يملكها أريك أميرخانيان والتي فرض مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني القيود عليها أضرارً للدولة بمبلغ 280 مليون هريفنيا.

تفيد أذرتاج عن ذلك استناداً إلى دائرة الأمن الأوكرانية (UTX) أن شركة "بيرفومايسكي سبيسكاريير" (Pervomayskiy speskaryer) الواقعة في منطقة نيكولاييف والمملوكة لأريك أميرخانيان تنتج حجر الغرانيت بشكل غير شرعي خلال مدة عامين بعد انتهاء مفعول تراخيص الدولة ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، انتهكت الشركة قواعد استغلال باطن الأرض، مما شكل تهديداً للبيئة.

أجرى ضباط إنفاذ القانون سلسلة من عمليات البحث في إطار تحقيقات جنائية سابقا وصادروا الوثائق التي تؤكد الاستفادة غير القانونية من قشرة الأرض. تقوم الشركة حالياً بحل مشكلة مصادرة المعدات الخاصة المستخدمة في الإنتاج.

يُتهم رئيس الشركة وكبير المهندسين وموظف واحد بموجب المادة 28 (2) من القانون الجنائي لأوكرانيا (ارتكاب جريمة من قبل مجموعة من الأشخاص بتواطؤ مسبق) والمادة 240 (4) (انتهاك القواعد حماية أو استخدام باطن الأرض). يشتبه في ارتكابهم للجرائم المقصودة. حالياً تجرى التحقيقات قبل المحاكمة.

أبلغت دائرة الأمن الأوكرانية أن أريك أميرخانيان يُتهم بتورط في اختلاس أموال الميزانية، بما في ذلك الأموال المخصصة لبناء الطرق، فضلاً عن الفساد. وبحسب التحقيق، قدم كبير المهندسين في إحدى مؤسسات أريك أميرخانيان التجارية رشوة في ديسمبر عام 2020 من أجل التهرب من الضرائب. ويعتبر كبير المهندسين وأريك أميرخانيان متورطان كمشتبه بهم.

يشتبه أيضاً في أن أميرخانيان قام في عام 2019 بتمويل أولئك الذين يستعدون للإطاحة بالنظام الدستوري في أوكرانيا. وفقاً لدائرة الأمن الأوكرانية أن أميرخانيان حوّل أموالاً إلى حسابات "سلطات الجمارك" في شبه جزيرة القرم. وأكدت دائرة الأمن الأوكرانية: "ثبت أن أميرخانيان متورط في جرائم أخرى في أوكرانيا بما في ذلك ممارسة العنف ضد الضحايا".