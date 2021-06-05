العثور على ألغام مضادة للدبابات والمشاة في زنكيلان
AzerTAg.az
٠٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٩:٣٠]
باكو، 5 يونيو (اذرتاج)
عثر افراد قسم الشرطة في محافظة زنكيلان على ألغام غير منفجرة في قرية اغا كيشيلار. نتيجة البحث والتفتيش، تم الكشف عن 7 ألغام مضادة للدبابات والمشاة ومتفجرات في المكان. وتم تفكيكها.
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