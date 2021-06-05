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    وفد بطريركية جورجيا يزور أذربيجان

    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [٠٩:٢٦]

    باكو، 5 يونيو (أذرتاج)

    التقى السفير الاذربيجاني في جورجيا فايق قولييف ممثل بطريركية جورجيا متروبوليت تيودور ورئيس قسم العلاقات الخارجية لدى البطريركية المتروبوليت جيراسيم ورئيس الاكاديمية الدينية في تفليس جيورجي.

    قالت السفارة ان اللقاء تركز على مناقشة مسألة زيارة وفد بطريركية جورجيا الى أذربيجان قريبا.

    AZERTAG.AZ :وفد بطريركية جورجيا يزور أذربيجان
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