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    لممثلة الخاصة لدى منظمة الامن والتعاون الأوروبي في حرية الاعلام تعزي بمقتل الصحفيين الاذربيجانيين

    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [٠٩:٤٩]

    باكو، 5 يونيو (أذرتاج)

    أعربت الممثلة الخاصة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في حرية الاعلام تيريزا ريبيرو عن قلقها الشديد وحزنها في مقتل مراسل وكالة اذرتاج محرم ابراهيموف ومصور مراسل القناة التلفزيونية الأذربيجانية سراج آبيشوف إثر تدمير حافلة كانت تقلهما الى مكان العمل نتيجة انفجار لغم مضاد للدبابات زرعته المجموعة التخريبية الارمينية في قرية سوسوزلوق في محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان البيان الذي وضع في الموقع الرسمي لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي يشير الى مقتل الصحفيين إثر انفجار لغم اثناء القيام بواجبهما في كلبجار في 4 يونيو وإصابة اشخاص آخرين بجروح خطيرة.

    "إن المقتل المأساوي لمحرم ابراهيموف وسراج آبيشوف خبر مفجع، وأعرب عن مواساتي وعزائي لزملاء الصحفيين وذويهما"، حسبما قالت ريبيرو في البيان.

    أضافت ريبيرو ان النيابة وهيئات القانون قد رفعت الدعوى والتحقيقات بشأن الحادث. أعربت عن ثقتها في الكشف عن مسئولين عن مقتل الصحفيين.

    AZERTAG.AZ :لممثلة الخاصة لدى منظمة الامن والتعاون الأوروبي في حرية الاعلام تعزي بمقتل الصحفيين الاذربيجانيين
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