رئيس تركيا يعلن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

باكو، 5 يونيو (أذرتاج)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، اكتشاف 135 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي قبالة سواحل بلاده في البحر الأسود، حسبما كتبت النسخة العربية لوكالة الاناضول التركية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح ميناء "فيليوس" ووضع حجر الأساس لمحطات معالجة الغاز الطبيعي بولاية زنغولداق المطلة على البحر الأسود.

وأوضح أردوغان أنه مع الاكتشاف الجديد في موقع "أماسرا-1" بحقل صقاريا، بلغ إجمالي احتياطي الغاز المكتشف بالمنطقة 540 مليار متر مكعب.

وأكد أن أنشطة التنقيب في محيط موقع "أماسرا 1" مستمرة، و"نتطلع لورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة".

قالت وكالة الاناضول: أكد الرئيس التركي أن حكومة بلاده تعمل ليل نهار من أجل إدخال الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود في الخدمة بحلول العام 2023.

وأضاف أن هدف حكومته الأكبر هو تسريع الخطوات التنموية من خلال تخليص تركيا من واردات الطاقة التي تشكل أكبر عنصر عجز في الحساب الجاري للبلاد.

وأضاف أن حكومته تخطط لاستقدام الغاز الطبيعي من البحر إلى اليابسة على ثلاث مراحل، تتمثل المرحلة الأولى بإنشاء مرافق في قاع البحر لاستخراج الغاز الطبيعي.

وأوضح أن المرحلة الثانية تتمثل إنشاء مرافق تعالج الغاز الطبيعي في اليابسة لجعله جاهزا للاستخدام، والمرحلة الثالثة مد خط أنابيب بين المرافق في البحر وعلى اليابسة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن الرئيس أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا1" بحقل صقاريا، باحتياطي 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي.

وفي إطار حفل اليوم، افتتح أردوغان ميناء "فيليوس"، مبينا أنه يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية التي ستجعل تركيا بين أفضل 10 اقتصادات في العالم، وأنه يشكل جزء من أهداف البلاد للعام 2023.

ولفت إلى أن إنشاء ميناء "فيليوس" فكرة تعود إلى قبل 150 عاما في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.