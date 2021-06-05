ايغور كوروتشينكو: على اتحاد الصحفيين الروس أن يدلي ببيان رسمي حول مقتل صحفيين أذربيجانيين

موسكو، 5 يونيو، أذرتاج

اصطدمت حافلة كانت تقل الصحفيين الأذربيجانيين بلغم زرعه الأرمن في مقاطعة كلبجر. هناك قتلى وجرحى.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني" والخبير العسكري إيغور كوروتشينكو كتب عن هذا على صفحته في فيسبوك.

وقال الخبير الروسي: "قُتل زميلانا اللذان كانا يؤديان واجبهما. هناك خطر الألغام في كل مكان في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرمني. نحن الصحفيين والخبراء الروس الذين قمنا مؤخراً بزيارة منطقتي أغدام وفضولي تعرضنا أيضاً لمخاطر، لكننا قمنا بواجبنا المهني لتقديم معلومات موضوعية حول الأحداث. كما يمكن أن نسقط اثر انفجار الألغام التي زرعها الأرمن".

وقال إيغور كوروتشينكو إنه يتعين على اتحاد الصحفيين الروس الإدلاء ببيان رسمي بشأن استشهاد الصحفيين الأذربيجانيين وتقديم التعازي ومطالبة يريفان بتزويد أذربيجان على الفور بخرائط الحقول التي زرع الأرمن ألغاما فيها في الأراضي المحررة في أذربيجان، وكذلك الحيلولة دون إرسال المخربين الأرمن.

وقال الخبير العسكري: "نتوقع من نقابات الصحفيين الدوليين الرد على هذه المأساة. مطلبنا الوحيد هو ممارسة الضغط السياسي على أرمينيا لإجبارها على تقديم خرائط لحقول الألغام".