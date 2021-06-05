باكو، 5 يونيو، أذرتاج

ينظم حفل وداع مراسل وكالة أذرتاج الشهيد محرم ابراهيموف الذي استشهد جراء انفجار لغم مضاد للدبابات عندما كان ينفذ مهام وظيفته في محافظة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

أفادت أذرتاج أن زملائه الصحفيين واقاربه وممثلون عن مجتمع قصبة مشفق أباد شاركوا في حفل وداع المراسل الراحل. وسيوارى الثرى الى جانب مقابر اعضاء اسرته في مدفن قصبة مشفق أباد في محافظة أبشرون.

يذكر أنه نتيجة انفجار حافلة من نوع "كاماز" كانت تقل موظفي القنوات المتلفزة ووكالات الانباء الموفدين إلى محافظة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا لتنفيذ مهامهم الخدمية قرابة الساعة 11 يوم 4 يونيو عندما كانت متجهة إلى قرية سوسوزلوق لقي 3 منهم وهم مصور قناة أذربيجان سراج أبيشوف ومراسل وكالة أذرتاج محرم ابراهيموف ونائب وكيل محافظ كلبجار في قرية سوسوزلوق للمحافظة عارف علييف مصرعهم بينما أصيب 4 آخرين بجروح جسدية مختلفة الخطورة جراء انفجار لغم مضاد للدبابات.

عظم الله عزاءك ايها الوطن الغالي!