  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    حفل وداع مصور قناة أذربيجان الشهيد بلغم مضاد للدبابات مزروع من قبل أرمينيا في كلبجار المحررة

    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢١]

    سومغايت، 5 يونيو، أذرتاج

    ينظم حفل وداع مصور قناة أذربيجان أذ تي في الاولى سراج آبيشوف الشهيد الذي استشهد جراء انفجار لغم مضاد للدبابات عندما كان ينفذ مهام وظيفته في محافظة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    أفادت أذرتاج أن زملائه الصحفيين واقاربه وممثلون عن مجتمع مدينة سومغايت شاركوا في حفل وداع المراسل الراحل. وسيوارى الثرى في مقابر الشهداء في المدينة.

    يذكر أنه نتيجة انفجار حافلة من نوع "كاماز" كانت تقل موظفي القنوات المتلفزة ووكالات الانباء الموفدين إلى محافظة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا لتنفيذ مهامهم الخدمية قرابة الساعة 11 يوم 4 يونيو عندما كانت متجهة إلى قرية سوسوزلوق لقي 3 منهم وهم مصور قناة أذربيجان سراج أبيشوف ومراسل وكالة أذرتاج محرم ابراهيموف ونائب وكيل محافظ كلبجار في قرية سوسوزلوق للمحافظة عارف علييف مصرعهم بينما أصيب 4 آخرين بجروح جسدية مختلفة الخطورة جراء انفجار لغم مضاد للدبابات.

    عظم الله عزاءك ايها الوطن الغالي!

    AZERTAG.AZ :حفل وداع مصور قناة أذربيجان الشهيد بلغم مضاد للدبابات مزروع من قبل أرمينيا في كلبجار المحررة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٨]
    محللة سياسية: مقتل صحفيين ساعين الى تزويد العالم بالمعلومات والاخبار جريمة ضد البشر
    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣١]
    حفل وداع مراسل وكالة أذرتاج الشهيد
    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [٠٩:٢٦]
    وفد بطريركية جورجيا يزور أذربيجان
    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [٠٩:٢٤]
    أذرتاج تودع مراسلها المحترف محرم ابراهيموف (علي أوغلو)
    حفل وداع مصور قناة أذربيجان الشهيد بلغم مضاد للدبابات مزروع من قبل أرمينيا في كلبجار المحررة