مجلس الوزراء: مواطنو روسيا وتركيا يتمكنون من زيارة أذربيجان بشروط معينة منذ 10 يونيو جوّا

سومغايت، 5 يونيو، أذرتاج

أصدر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني قرارا ينص على إلغاء مرحلي لمطالب الرخصة الخاصة المفروضة على زيارة مواطني عدد من البلاد التي تسجل في الاونة الاخيرة احوالا وبائية مستقرة لاراضي أذربيجان جوّا.

أفادت أذرتاج عن بيان مقر العمليات:

" معلوم أن احدى التدابير المتخذة بغية الحيلولة دون انتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اراضي جمهورية أذربيجان هي اصدار رخصة خاصة عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء لدخول مواطني عدد من البلدان اراضي البلد.

إن التدابير واسعة النطاق المنفذة خلال مدة زادت عن سنة اخيرة ومن ضمنها برنامج التطعيم الناجح المطلق منذ شهر يناير عام 2021م ادت الى تطور الاحوال الوبائية في أذربيجان تطورا ايجابيا ما جعل مقر العمليات رفع عددا من القيود المفروضة ضمن نظام الحجر الصحي الخاص.

وفي الوقت ذاته تستقر الاحوال الوبائية لدى عدد من البلاد وتتم المراقبة على عدد الاصابة في تلك البلدان نتيجة لتدابير التطعيم المتتالية.

وفي ظل المشار اليه قرر مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني بإلغاء مرحلي لمطالب الرخصة الخاصة المفروضة على مواطني عدد من البلدان التي تحظى بالاحوال الوبائية المستقرة مثل أذربيجان.

وتقرر تمكن مواطني الاتحاد الروسي وجمهورية تركيا بشروط معينة تأتي اسلفها من المسافرة الى اراضي أذربيجان جوّا نظرا لمشاهدة تطور ايجابي في الاحوال الوبائية فيها وذلك ابتداء من 10 يونيو الجاري ضمن المرحلة الاولى:

- ابراز وثيقة رسمية او ما يعرف بجواز كوفيد 19 ممنوحة من قبل بلد ذي الصلة حول التطعيم الكامل او التعافي من مرض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للركاب الذين تتجاوز اعمارهم عن 18 سنة مقرونة بوثيقة رسمية تصدق على نتيجة سلبية لفحص بي سي ار او ما يعرف بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل بشأن كوفيد 19 محررة خلال مدة لا تتجاوز عن 72 ساعة قبل اقلاع الرحلة الجوية،

- ابراز وثيقة رسمية تصدق على نتيجة سلبية لفحص بي سي ار او ما يعرف بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل بشأن كوفيد 19 محررة خلال مدة لا تتجاوز عن 72 ساعة قبل اقلاع الرحلة الجوية للركاب الذين تتراوح اعمارهم بين 1-18 سنة.

- تمدد مدة سريان مفعول وثيقة رسمية تصدق على نتيجة سلبية لفحص بي سي ار او ما يعرف بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل بشأن كوفيد 19 من 48 ساعة الى 72 ساعة قبل الرحلة الجوية لجميع الركاب الذين تتجاوز اعمارهم عن سنة واحدة بدءً من 10 يونيو لاجل دخول اراضي أذربيجان،

- لا تطلب وثيقة رسمية او ما يعرف بجواز كوفيد 19 ممنوحة من قبل بلد ذي الصلة حول التطعيم الكامل او التعافي من مرض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ووثيقة رسمية تصدق على نتيجة سلبية لفحص بي سي ار او ما يعرف بفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل بشأن كوفيد 19 للركاب الذين لا تتجاوز اعمارهم عن سنة واحدة.

- جميع شركات الطيران المدني التي تنفذ رحلات مباشرة الى جمهورية أذربيجان مكلف بتسجيل ركاب يستجيبون للمطالب المذكورة فقط حيث أن الركاب الذين لا تتوفر لهم المطالب المطلوبة عند الفحص الحدودي عند الوصول لا يسمح لهم بدخول البلد ويتم ارجاعهم الى حيث غادروا على حساب شركات الطيران المدني التي نفذت رحلة ذات الصلة.

- وينظر مقر العمليات حاليا في مسألة استئناف دخول مواطني سائر البلدان ايضا الى اراضي جمهورية أذربيجان بالاعتماد على الاحوال الوبائية ومستوى تطعيم الاهالي في المستقبل المنظور.