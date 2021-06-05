أذربيجان: تسجيل 108 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 350 مصاب

باكو، 5 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 108 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 350 مصاب هذا المرض وتوفي 3 أشخاص مصابين بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 334 ألف و647 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 326 ألف و619 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4936 مريض منهم ويستمر علاج 3092 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و559 ألف و951 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 8331 فحص طبي.