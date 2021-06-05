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    العثور على عدد كثير من الأسلحة والذخائر في فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:٤٥‎]

    باكو، 5 يونيو (أذرتاج)

    عثر افراد قسم الشرطة في محافظة فضولي اثناء اعمال التفتيش في الأراضي المحررة من محافظة فضولي على 11 بندقية اوتوماتيكية و5 راجمات القنابل ورشاش ومجموعة راجمة القنابل وصاروخ مضاد للدبابات من نوع "فوغوت" 11 قنبلة يدوية و23 مخزنا معبأ لكلاشنيكوف و6804 طلقة وغيرها من الذخائر القتالية.

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