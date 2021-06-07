طاجكستان واوزبكستان تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري البيني الى مليار دولار

باكو، 7 يونيو (أذرتاج)

اتفقت طاجكستان واوزبكستان على زيادة حجم التبادل التجاري البيني الى مليار دولار، ذلك أثناء لقاء جرى بين نائب رئيس الوزراء الاوزبكي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية سردار امورزاكوف الذي زار طاجكستان ووزير التنمية والتجارة الطاجيكي زوقي زوقي زاده وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الطاجيكي شيرعلي كبير.

كما أجرى الطرفان تبادل الآراء حول انشاء مناطق اقتصادية حرة ومؤسسات مشتركة. قيل ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 133 مليون دولار خلال 4 أشهر لهذا العام بعد تسجيله زيادة بنسبة 30 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاته للعام الماضي.

كذلك ناقش الطرفان مسائل تحضير الزيارة الرسمية للرئيس الاوزبكي شوكت ميرزوييف الى طاجكستان.