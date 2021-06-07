  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مقتل 50 شخصا بعد اصطدام قطارين في باكستان

    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥‎٧]

    باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قتل 50 شخصا وأصيب 100 آخر بجروح مختلفة بعد اصطدام قطارين في جنوب باكستان.

    أفادت وكالة اذرتاج ان قطارا في إقليم السند خرج عن السكة ووقع على سكة أخرى، ثم اصطدم به قطار ثان مزدحم بالركاب وانقلب.

    ونقلت فرق الإنقاذ الجرحى إلى المستشفيات القريب ويعتقد أن العديد منهم في حالة حرجة.

    ما زالت عمليات الانقاذ جارية. وجارى التحقيق فى سبب الحادث.

    AZERTAG.AZ :مقتل 50 شخصا بعد اصطدام قطارين في باكستان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
    الخميس.. الإيسيسكو ومؤسسة الفضاء الأمريكية تعقدان المنتدى الدولي الأول حول علوم الفضاء
    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥‎٦]
    طاجكستان واوزبكستان تتفقان على زيادة حجم التبادل التجاري البيني الى مليار دولار
    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١١:٢٣]
    تسجيل ثلاثة زلازل في جورجيا خلال الساعات القليلة الماضية
    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٠٤]
    رئيس تركيا يعلن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود
    مقتل 50 شخصا بعد اصطدام قطارين في باكستان