مقتل 50 شخصا بعد اصطدام قطارين في باكستان

باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قتل 50 شخصا وأصيب 100 آخر بجروح مختلفة بعد اصطدام قطارين في جنوب باكستان.

أفادت وكالة اذرتاج ان قطارا في إقليم السند خرج عن السكة ووقع على سكة أخرى، ثم اصطدم به قطار ثان مزدحم بالركاب وانقلب.

ونقلت فرق الإنقاذ الجرحى إلى المستشفيات القريب ويعتقد أن العديد منهم في حالة حرجة.

ما زالت عمليات الانقاذ جارية. وجارى التحقيق فى سبب الحادث.