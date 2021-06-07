باكو، 7 يونيو (اذرتاج) أصبحت مسائل تقاسم ومتابعة موارد المياه وتبادل خبرة إدارة المياه التركية مع متخصيين في أذربيجان وتخطيط مشاريع كبيرة في الأراضي المحررة والأخرى، وانشاء محطة مراقبة للإدارة التركية للمياه في النقاط المقرر تحديدها وغيرها من المسائل محط النقاش والبحث في لقاء جرى عبر الاتصال المرئي بين رئيس هيأة المياه والري الأذربيجانية زاور ميكائيلوف والمدير العام للإدارة التركية لشئون المياه كايا يلديز بمشاركة الوفدين. قرر الطرفان في زيادة تعزيز التعاون بينهما.

AZERTAG.AZ : خبراء من تركيا يشاركون في تخطيط مشاريع الري في الأراضي المحررة من الاحتلال

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