تطهير مساحة 178 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 31 مايو – 5 يونيو 224 لغم مضاد للمشاة و36 لغم مضادة للدبابات و42 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 178 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.