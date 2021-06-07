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    أذربيجان: تسجيل 32 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 221 مصاب

    ٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٧]

    باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 32 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 221 مصاب هذا المرض وتوفي 4 أشخاص مصابين بالفيروس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 334 ألف و747 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 327 ألف و114 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4945 مريض منهم ويستمر علاج 2688 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و572 ألف و418 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 4673 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 32 حالة جديدة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتعافي 221 مصاب
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