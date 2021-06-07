البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ8 يونيو
AzerTAg.az
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 يونيو / حزيران.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 8 يونيو / حزيران.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٣٨]
٠٢.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٨]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٩]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٩]
٠٥.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٥٣]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٢]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٥]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٥]
٠٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٩:١٦]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٦:٢٢]
٠٣.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٣٦]
٢٩.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢١]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [٠٦:٢٧]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٩]
٠١.٠٦.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٨:١٨]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٧]
٠٥.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٥]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٤٣]
٠٥.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٠]
٠٥.٠٦.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]
٠٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٥٨]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [٢١:٢٧]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
٠٧.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك