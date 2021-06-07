أذربيجان: تطعيم 601 شخص بلقاح كورونا في 7 يونيو

باكو، 7 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 601 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 7 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 334 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و267 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و546 ألف و770 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و611 ألف و499 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و935 الف و271 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.