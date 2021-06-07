غرق ساكن قرية كيش بالامطار الغزيرة مع العاصفة والبرد التي ألحقت أضرارا كبيرة بمناطق سكنية في شاكي

شاكي، 7 يونيو، أذرتاج

كارثة طبيعية تضمنت الامطار الغزيرة المصحوبة بالعاصفة مع البرق والرعد وتساقط البرد سيطرت على اراضي محافظة شاكي مساء 6 حزيران ادت الى فيضانات في أنهار جبلية تجري في اراضي المحافظة وسيول تدفقت الى مناطق سكنية عدة ما ألحق أضرارا كبيرة بمزارع خاصة والطرق وخطوط امداد الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.

أفادت أذرتاج أن الحادثة سببت بانقطاع امداد الطاقة الكهربائية في 13 منطقة سكنية بالمحافظة وامداد الغاز الطبيعي في منطقتين سكنيتين مع أن 5 جسور للعبور في 4 مناطق سكنية أصبحت غير صالحة للاستخدام.

كما أن الكارثة الطبيعية جرفت جسرا يربط بين قريتي باش كوينوك وباش شاباليد من كبريات المناطق السكنية في شاكي حيث كان الجسر يخدم لاكثر من 11 الف ساكن وذلك فضلا عن تضرر اكثر من 100 بيت خاص ومرافق اقتصادية وخدمة خاصة.

وغرق ساكن قرية كيش المدعو شامل بن آزر احمدوف من مواليد 1996م عندما كان يحاول العبور من خلال نهر قورجانة في قرية كيش نفس اليوم.

اطلقت لجنة الطوارئ بالمحافظة حملة عاجلة للتصدي للكارثة الطبيعية لاتخاذ تدابير غير مؤجلة وتجري حاليا في جميع مناطق شاكي المتضررة فرق المؤسسات ذات الصلة لاستعادة الحياة العادية.