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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١١:٠٥‎]

    باكو، 8 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

     

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.018

    أورو

    EUR

    1

    2.0729

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.3159

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6768

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.32

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1235

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2788

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5205

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0234

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.219

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.4024

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6561

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4104

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0855

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1085

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0966

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.2029

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4605

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0204

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4589

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2837

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1503

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0611

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2009

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0618

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.2392

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0815

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2662

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.4

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5234

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.2045

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8949

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1521

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1125

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5586

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.233

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.016

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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