باكو، 8 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 8 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.018 أورو EUR 1 2.0729 دولار أسترالي AUD 1 1.3159 روبل بلاروس BYN 1 0.6768 ريال برازيلي BRL 1 0.32 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1235 كرون دنماركي DKK 1 0.2788 لاري جورجي GEL 1 0.5205 روبي هندي INR 1 0.0234 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.219 دولار كندا CAD 1 1.4024 دينار الكويت KWD 1 5.6561 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4104 بيسو المكسيك MXN 1 0.0855 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0966 كرون النرويج NOK 1 0.2029 زلوتي بولندا PLN 1 0.4605 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0204 روبل روسي RUB 1 0.0231 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4589 دولار سنغافورة SGD 1 1.2837 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0611 ليرة تركيا TRY 1 0.2009 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0618 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2392 كرون التشيك CZK 1 0.0815 يوان الصين CNY 1 0.2662 جنيه إنكلترا GBP 1 2.4 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5234 كرون السويد SEK 1 0.2045 فرنك سويسرا CHF 1 1.8949 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1521 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.5586 بيسو تشيلي CLP 100 0.233 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده