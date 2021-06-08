انطلاق النظر في ملف الإرهابي المرتزق اللبناني المقاتل في صفوف جيش أرمينيا في حرب قراباغ ضد أذربيجان

باكو، 8 يونيو، أذرتاج

تعقد 8 يونيو اليوم جلسة النظر في الملف الجنائي المحرر بحق اولجكجيان ويكن ابراهام الإرهابي المرتزق اللبناني المقاتل في صفوف جيش أرمينيا في حرب قراباغ ضد أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن الجلسة المنعقد برئاسة القاضي ائلباي الله وردييف يحضرها ممثلون عن وسائل الإعلام الجماهيرية المحلية والأجنبية والمنظمات غير الحكومية وذات الصلة الدولية.

يذكر أن البيان المشترك الصادر عن النيابة العامة وجهاز الأمن القومي في 5 مايو كان ينص على أن التحقيق الشامل في الملف الجنائي المحرر وفقا للمواد ذات الصلة من قانون الجرائم الأذربيجاني بحق المواطن اللبناني اولجكجيان ويكن ابراهام وأغياره على أساس حقائق مشاركتهم في فعاليات إرهابية ضد مواطني أذربيجان في صفوف قوات أرمينيا المسلحة بانتمائهم إلى عصابات إجرامية منظمة كونهم مرتزقة مقابل جوائز مادية استكمل وأحيل إلى المحكمة.

وكشف التحقيق الشامل معهم عن أن مواطن لبنان مقيم مدينة بيروت اولجكجيان ويكن ابراهام من مواليد 1979م قبل مقترح مواطن لبنان الآخر هوفاك كيكييان في 29 سبتمبر عام 2020م بالمشاركة في عمليات حربية في الأراضي الأذربيجانية التي كانت محتلة بصفته مرتزقا مقابل جائزة مالية ابتدائية تقدر 2500 دولار. ولهذا الغرض أتى نفس اليوم برفقة اشخاص آخرين في عصبة مسلحة منظمة عابرا من خلال حدود جمهورية أذربيجان خارج منطقة المنفذ الحدودي متعمدا ليصل إلى منطقة كان المرتزقة يتجمعون فيه.

كما شارك ويكن اولجكجيان وأغياره مقابل جوائز مالية في فعاليات إرهابية ضد مواطني أذربيجان وجيشها في صفوف عصابات مسلحة غير منصوص عليها في التشريع الأذربيجاني باستخدام الأسلحة النارية والمعدات القتالية وأجهزة صنع عبوات ناسفة التي حصلوا عليها حصولا غير شرعي.

واعتقل ويكن اولجكجيان للاعمال الاجرامية التي ارتكبها بالسجن في ذمة التحقيق بالصك الشرعي متهما بمواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ3ر1147 "مشاركة مرتزق في النزاع الحربي او العمليات الحربية" والـ 1ر2ر214 "ارتكاب الإرهاب من قبل مجموعة من الأشخاص او العصبة المنظمة او وحدة إجرامية او منظمة إجرامية بالتدبير المسبق" والـ 2ر318 "عبور حدود جمهورية أذربيجان عبورا غير شرعي" وغيرها من المواد ذات الصلة.