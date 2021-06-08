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    اقتصاد


    وزير الطرق وبناء المدن الإيراني يزور أذربيجان

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٤]

    طهران، 8 يونيو (اذرتاج)

    وصل وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي في زيارة الى جمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان في 8 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان محمد إسلامي سيزور عاصمة أذربيجان باكو بعد انتهاء جولته في نخجيوان.

    ستناقش خلال لقاءاته في نخجيوان وباكو آفاق علاقات التعاون بين إيران وأذربيجان.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الطرق وبناء المدن الإيراني يزور أذربيجان
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