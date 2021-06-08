وزير الطرق وبناء المدن الإيراني يزور أذربيجان
AzerTAg.az
٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٢٤]
طهران، 8 يونيو (اذرتاج)
وصل وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي في زيارة الى جمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان في 8 يونيو.
أفادت وكالة أذرتاج ان محمد إسلامي سيزور عاصمة أذربيجان باكو بعد انتهاء جولته في نخجيوان.
ستناقش خلال لقاءاته في نخجيوان وباكو آفاق علاقات التعاون بين إيران وأذربيجان.
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