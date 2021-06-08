طهران، 8 يونيو (اذرتاج) وصل وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي في زيارة الى جمهورية ناخجيوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان في 8 يونيو. أفادت وكالة أذرتاج ان محمد إسلامي سيزور عاصمة أذربيجان باكو بعد انتهاء جولته في نخجيوان. ستناقش خلال لقاءاته في نخجيوان وباكو آفاق علاقات التعاون بين إيران وأذربيجان.

AZERTAG.AZ : وزير الطرق وبناء المدن الإيراني يزور أذربيجان

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