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    مناقشة آفاق تطوير التعاون الصحي بين أذربيجان وإسرائيل

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٤]

    باكو، 8 يونيو (اذرتاج)

    التقى النائب الأول لوزير الصحة الاذربيجاني، القائم بأعمال وزير الصحة تيمور موسايف بالسفير الإسرائيلي في أذربيجان جورج ديك.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة ان اللقاء انعقد بحضور مدير إدارة التعاون الاقتصادي مع بلدان رابطة الدول المستقلة وآسيا لدى وزارة الخارجية الإسرائيلية ميخائل لوتيم ومسئولين آخرين في سفارة إسرائيل.

    نوقشت في اللقاء آفاق تطوير وتعزيز التعاون في الصحة وعلم الطب.

    اثناء اللقاء تم الإشارة الى أهمية مسألة نشاط الشركات الصيدلية الإسرائيلية في أذربيجان وكذلك الاستفادة من المعدات الطبية العالية الجودة فيها.

    اشير الى أهمية العلاقات المباشرة في مجال علم الطب بين الوزارتين وفي إطار منظمة الصحة العالمية في مكافحة الجائحة العالمية وغيرها من المرافق الدولية.

     

    AZERTAG.AZ :مناقشة آفاق تطوير التعاون الصحي بين أذربيجان وإسرائيل
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    مناقشة آفاق تطوير التعاون الصحي بين أذربيجان وإسرائيل مناقشة آفاق تطوير التعاون الصحي بين أذربيجان وإسرائيل مناقشة آفاق تطوير التعاون الصحي بين أذربيجان وإسرائيل