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    بحث مشاركة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢٩]

    باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

    نوقشت مسائل مشاركة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

    قال الوزير: "في لقائنا مع المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في شئون القوقاز كاتارينا بيورلين وزملائها، أجرينا تبادل الآراء حول المشاريع المخطط تنفيذها في اطار برنامج المدينة الخضراء في كنجه وتطوير القطاع الخاص ومسائل مشاركة البنك في إعمار أراضينا المحررة من الاحتلال."

     

     

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    بحث مشاركة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال بحث مشاركة البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال