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    الجيش الأذربيجاني يفشل توغل مجموعة تخريبية ارمينية في عمق أراضي اذربيجان وتوقف عضوا من أعضائها

    ٠٨.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤٦]

    باكو، 8 يونيو (اذرتاج)

    توغلت مجموعة استطلاعية تخريبية للقوات المسلحة الارمينية في 8 يونيو عمق أراضي أذربيجان مستغلة من الظروف الجوية السيئة في محافظة لاتشين الأذربيجانية الحدودية مع أرمينيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني احتجت عضوا من أعضاء المجموعة التخريبية ويدعى آرتور كارتانيان. لكن الأعضاء الآخرين تمكنوا من الفرار والتراجع.

    احداثيات توقيف المخرب الأرميني هي: X8610021, Y4387428.

    حسب المساءلة الأولية، كانت مهمة المجموعة التخريبية الارمينية هي زرع الألغام في أراضي أذربيجان.

    يتم تدقيق معلومات عن الشخص الموقوف.

     

    AZERTAG.AZ :الجيش الأذربيجاني يفشل توغل مجموعة تخريبية ارمينية في عمق أراضي اذربيجان وتوقف عضوا من أعضائها
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